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В Германии арестовали российского диджея по запросу США

Его подозревают в интернет-мошенничестве и отмывании денег.

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Фото © Instagram / Denis Kaznacheev

Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине неделю назад по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в "Фейсбуке".

Американское Министерство юстиции обвиняет молодого человека в отмывании денег и мошенничестве в Интернете. Ему грозит экстрадиция в Соединённые Штаты. Поклонники артиста создали петицию в его поддержку. Её авторы уверены, что пока не существует объективных доказательств виновности россиянина.

Мы поддерживаем невиновность Дениса и шансы, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. Ему нужна наша помощь. США не могут незаконно арестовать и уничтожить жизнь человека без доказательств, говорится в обращении.

Подписанную петицию авторы планируют направить властям Германии, чтобы те встали на защиту Казначеева, который уже несколько лет проживает в Берлине. Кроме того, организован сбор средств на судебные и тюремные расходы и аренду квартиры, так как без "живого" адреса он не может попросить залог.

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