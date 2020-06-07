В Германии арестовали российского диджея по запросу США

Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине неделю назад по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в "Фейсбуке".

Американское Министерство юстиции обвиняет молодого человека в отмывании денег и мошенничестве в Интернете. Ему грозит экстрадиция в Соединённые Штаты. Поклонники артиста создали петицию в его поддержку. Её авторы уверены, что пока не существует объективных доказательств виновности россиянина.

— Мы поддерживаем невиновность Дениса и шансы, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. Ему нужна наша помощь. США не могут незаконно арестовать и уничтожить жизнь человека без доказательств, — говорится в обращении.