Лайф публикует видео стрельбы на юго-западе Москвы

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы на юго-западе Москвы.
На кадрах видно, что стоящий во дворе мужчина падает и хватается за ногу после выстрела. Ему пытаются помочь два человека, оказавшиеся рядом в момент происшествия.
Напомним, вечером 7 июня мужчина открыл стрельбу на улице Строителей, неподалёку от Ленинского проспекта. Следственный комитет возбудил два уголовных дела за хулиганство и покушение на убийство. Очевидцы рассказали Лайфу подробности происшествия. В результате инцидента пострадало два человека.