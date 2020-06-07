Лайф публикует видео стрельбы на юго-западе Москвы

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы на юго-западе Москвы.

На кадрах видно, что стоящий во дворе мужчина падает и хватается за ногу после выстрела. Ему пытаются помочь два человека, оказавшиеся рядом в момент происшествия.