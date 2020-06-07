В МИД РФ указали на двойные стандарты США из-за массовых акций протеста

В Министерстве иностранных дел России указали США на продвигаемые двойные стандарты после начавшихся массовых акций протеста из-за расизма и произвола полиции.
— По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства, — сказано в сообщении ведомства в "Фейсбуке".
В качестве примера МИД привёл "цветные революции", "арабскую весну" и переворот на Украине.
Ведомство также отмечает, что Нацгвардия в США пресекает беспорядки с помощью слезоточивого газа, бронетехники и других специальных средств. Подобным же образом, напомнили в МИД, военные действовали в Лос-Анджелесе в 1992 году.
МИД привёл цитаты разных должностных лиц США, осуждавших действия других государств, и отметил, что сейчас эти требования выглядят несуразно. Российская сторона посоветовала применить их на практике в Америке, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, акции протеста начались по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от жёсткого задержания полицией 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации. В ходе беспорядков жертвами стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошёл митинг с требованием осудить насилие в США.