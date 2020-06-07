В МИД РФ указали на двойные стандарты США из-за массовых акций протеста

В Министерстве иностранных дел России указали США на продвигаемые двойные стандарты после начавшихся массовых акций протеста из-за расизма и произвола полиции.

— По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства, — сказано в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

В качестве примера МИД привёл "цветные революции", "арабскую весну" и переворот на Украине.

Ведомство также отмечает, что Нацгвардия в США пресекает беспорядки с помощью слезоточивого газа, бронетехники и других специальных средств. Подобным же образом, напомнили в МИД, военные действовали в Лос-Анджелесе в 1992 году.

МИД привёл цитаты разных должностных лиц США, осуждавших действия других государств, и отметил, что сейчас эти требования выглядят несуразно. Российская сторона посоветовала применить их на практике в Америке, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог.