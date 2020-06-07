"Посеяв хаос, они получили хаос". Захарова назвала причины беспорядков в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовые беспорядки в США последствиями того хаоса, который страна сеяла по всему миру. Она уверена, что Вашингтон пожинает плоды собственных идей о допустимости дестабилизации обстановки с помощью игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства.

— То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединённых Штатах, — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя, — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".