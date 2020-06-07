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Трамп приказал вывести из Вашингтона силы Национальной гвардии

Американский лидер заверил, что теперь всё находится под контролем.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии. В столицу их перебросили из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода [бойцов] из Вашингтона теперь, когда всё находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости, — написал Трамп в "Твиттере".

Напомним, накануне в Вашингтоне вновь прошёл мирный митинг в память о погибшем афроамериканце. В отличие от прежних протестов, демонстранты не вступали в конфликты с полицией, а шествия не переросли в массовые беспорядки.

Протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. В прошлые выходные демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Около 1,6 тысячи военных были переброшены в столицу. В городе ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков, однако митингующие вышли к зданию конгресса, несмотря на ограничения.

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