Трамп приказал вывести из Вашингтона силы Национальной гвардии

Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии. В столицу их перебросили из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

— Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода [бойцов] из Вашингтона теперь, когда всё находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости, — написал Трамп в "Твиттере".

Напомним, накануне в Вашингтоне вновь прошёл мирный митинг в память о погибшем афроамериканце. В отличие от прежних протестов, демонстранты не вступали в конфликты с полицией, а шествия не переросли в массовые беспорядки.