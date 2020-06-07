СМИ: Из Ирака в Сирию проследовала большая военная колонна США

Колонна американской техники пересекла границу между Ираком и Сирией и вошла на территорию северной провинции Хасеке. Об этом сообщило SANA.

Отмечается, что машины въехали на территорию Сирии через КПП близ населённого пункта Аль-Валид. В колонне около 50 автомобилей со строительными материалами и цистерны с горючим под охраной броневиков. Как отмечает агентство, техника движется в нефтеносный район на северо-востоке Сирии.

Согласно плану, который озвучил Дональд Трамп в конце прошлого года, в Сирии останется несколько сотен военнослужащих. Они будут контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке страны. Ограниченный контингент ВС США находится на территории САР с 2015 года.

Напомним, ранее боевик, сбежавший с контролируемой американцами базы Эт-Танф и перешедший на сторону правительственных войск Сирии, рассказал, что военные США активно сотрудничают с террористической группировкой ИГИЛ*.