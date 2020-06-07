В Петербурге разбили "Феррари" за 10 млн рублей. Погиб человек

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием дорогого спорткара и такси. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщает 78.ru.

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Инцидент произошёл в 16:30 на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы. Водитель такси на автомобиле Volkswagen Polo не уступил дорогу кабриолету Ferrari California (его стоимость около 10 миллионов рублей). Произошло практически лобовое столкновение.

Фото © LIFE

Сообщается, что за рулём "Поло" был мужчина 65 лет, от полученных травм он скончался. 42-летний водитель "Феррари" госпитализирован с травмами средней тяжести, а его 31-летняя пассажирка отделалась лёгкими травмами.

Фото © LIFE