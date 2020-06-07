Гинеколог рассказала, в каком возрасте лучше рожать детей

Наилучший возраст для рождения первого ребёнка — до 35 лет. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева. Она добавила, что в эти годы организм женщины наиболее готов к таким нагрузкам, чем в более поздний период жизни.

— Существует репродуктивный возраст: ранний репродуктивный — до 35 лет и поздний репродуктивный — после 35 лет и до менопаузы. Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст — до 35 лет. В этом возрасте хороший овариальный запас (запас фолликулов в яичниках женщины. — Прим. Лайфа) и ещё не накоплены генетические поломки, — рассказала специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Что касается позднего репродуктивного возраста, то он, по словам гинеколога, может быть опасен как для плода, так и для самой женщины. После 40 лет беременность и роды могут проходить с осложнениями, а ребёнок имеет шансы родиться с хромосомными аномалиями. Специалист добавила, что наиболее оптимальным интервалом для повторных родов является промежуток в два года, за который организм женщины полностью восстанавливается.