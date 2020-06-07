Человечество создало "идеальный плацдарм" для следующих пандемий

Люди создали "идеальные условия" для распространения ранее неизвестных инфекций, поэтому новые эпидемии неизбежны. Об этом говорится в результатах исследования Ливерпульского университета.

Британские учёные предупреждают, что в результате активной трансформации экосистем, в том числе вырубки лесов, вторжения в места обитания диких зверей, стираются границы и облегчается передача заболеваний от животных к людям. За последние 20 лет человечество столкнулось с шестью значительными угрозами. Это SARS, MERS, Эбола, птичий и свиной грипп, CoViD-19. Мы увернулись от пяти пуль, но шестая — коронавирус — достала нас, констатируют исследователи.

— Мы создали "идеальный плацдарм" для болезней из дикой природы, которые "перескакивают" на людей и распространяются по всему миру, — объясняет BBC News профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис.

Его коллеги создали систему с базой данных о различных вирусах, бактериях, паразитах, в том числе новых, которая прогнозирует предполагаемое место появления новой угрозы. По оценке учёных, опасность в первую очередь представляют локации, где "размыты границы" между человеком и дикой природой. Например, фермы на краю лесов и стихийные рынки.