Коронавирус выявили уже у семи миллионов землян

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зафиксировано в США — почти два миллиона человек. Из них скончалось более 112 тысяч человек, вылечилось свыше 750 тысяч пациентов. На втором месте по распространению заболевания идёт Бразилия — 676 тысяч человек заболели. Из них 36 тысяч пациентов скончались, излечилось свыше 302 тысяч человек. На третьем месте по количеству заболевших — Россия. Однако уровень смертности в РФ не сопоставим с США и Бразилией. Примерно на 467 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции приходится 5859 летальных исходов.