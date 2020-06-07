Коронавирус выявили уже у семи миллионов землян

Число выявленных больных коронавирусной инфекцией нового типа с начала пандемии уже превышает семь миллионов человек. Такие данные опубликованы на сайте всемирной статистики Worldometers.
Согласно данным на 7 июня, количество подтверждённых случаев заболевания CoViD-19 — 7 004 814 человек. Из этого числа зафиксировано 402 678 случаев смерти. Однако почти половина заболевших — 3 427 111 человек — уже выздоровели.
Наибольшее количество заболевших коронавирусом зафиксировано в США — почти два миллиона человек. Из них скончалось более 112 тысяч человек, вылечилось свыше 750 тысяч пациентов. На втором месте по распространению заболевания идёт Бразилия — 676 тысяч человек заболели. Из них 36 тысяч пациентов скончались, излечилось свыше 302 тысяч человек. На третьем месте по количеству заболевших — Россия. Однако уровень смертности в РФ не сопоставим с США и Бразилией. Примерно на 467 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции приходится 5859 летальных исходов.
Как сообщал Лайф, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 8984 человек.