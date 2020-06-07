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Пашинян заявил, что в Армении на самом деле больше 100 тысяч человек с коронавирусом

Ранее премьер констатировал, что система здравоохранения перегружена.

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Фото © Instagram / nikolpashinyan_officia

Реальное количество граждан с коронавирусом в Армении превышает 100 тысяч. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого ранее также подтвердили CoViD-19.

Некоторые анализы показывают, что у нас в стране в настоящий момент есть больше ста тысяч заразившихся коронавирусом. К такому выводу мы приходим, учитывая проекцию летальных исходов и выявленного числа заразившихся, — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".

Согласно данным Минздрава, в Армении диагноз официально подтверждён у 13 130 человек. А за последние сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 766, это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране.

Накануне Пашинян сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая и люди буквально "шагают по аду". Премьер отметил, что система здравоохранения настолько перегружена, что не успевает принимать больных. По его мнению, положение республики не спасёт даже тотальный карантин.

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