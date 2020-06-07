Пашинян заявил, что в Армении на самом деле больше 100 тысяч человек с коронавирусом

Реальное количество граждан с коронавирусом в Армении превышает 100 тысяч. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого ранее также подтвердили CoViD-19.

— Некоторые анализы показывают, что у нас в стране в настоящий момент есть больше ста тысяч заразившихся коронавирусом. К такому выводу мы приходим, учитывая проекцию летальных исходов и выявленного числа заразившихся, — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".

Согласно данным Минздрава, в Армении диагноз официально подтверждён у 13 130 человек. А за последние сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 766, это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране.