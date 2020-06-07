Таинственные огромные дыры в земле появились у села в Забайкалье

Жители села Утан в Забайкальском крае встревожены, с весны в окрестностях их населённого пункта в земле были замечены странные аккуратные круглые провалы. Притом со временем их глубина росла, а ямы приобретали очертания ствола шахты. Однако никакая техника, ни люди к появлению отверстий причастны не были.

— Откуда ямы — не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра. Сейчас самая большая из них углубилась до 9,5 метра, рядом ещё три поменьше. Большую яму вчера засыпали, будем наблюдать, — сообщила порталу "Чита.Ру" глава села Татьяна Петрук.

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Помимо различных мистических догадок часть местных жителей высказывают предположения, что земля могла осесть из-за неких подземных складов. Однако достоверность их существования никто не может подтвердить. А пока сотрудники МЧС установили ограждения у ям, чтобы кто-нибудь из сельчан в них случайно не упал.