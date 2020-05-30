Ворота в ад, тунгусская поляна и пещера чёрного дьявола. Самые жуткие и проклятые места в Сибири

Врата в ад

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Земля задрожала и провалилась — там, где была тундра, теперь лишь огромная бездонная дыра. Так примерно описывали произошедшее ямальские оленеводы. Огромные дыры в земле обнаружили в 2014 году. С вертолёта была видна идеально круглая язва в земле — в глубину она достигала ста и более метров. Причём по мере обследования полуострова Ямал дыр находят всё больше и больше. Местные ненцы боятся пасти стада вблизи этих воронок, считая, что это врата в нижний мир, дом злых и жестоких духов.

Что это за огромные провалы — версий несколько. Уфологи уверены, что это место взлёта летающих тарелок, у которых база в полой Земле. Конспирологи винят власти в испытаниях тектонического оружия, а дыры — это места взрывов. Мистики считают, что это врата в преисподнюю, на худой конец — вход в логово ужасного Шоггота, о котором писал Говард Лавкрафт в "Хребтах безумия". Лишь прагматичные учёные уверены — во всём виновато глобальное потепление. Запасы льда в почве тают, и земля проваливается. Так или иначе, а гигантские дыры — одна из главных тайн Сибири.

Тунгусский метеорит

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Летом 1908 года в небе над Центральной Сибирью пролетел гигантский огненный шар. Он упал и взорвался в эвенкийской тайге. Метеорит было видно за 600 километров. А взрыв был такой силы, что хватило бы на две тысячи атомных бомб. Место, где упал Тунгусский метеорит, до сих пор привлекает туристов. Так как космический камень так и не нашли — появляется всё больше мистических версий. Что это было: космический корабль, огромный астероид, эксперимент Николы Теслы или кусок космического льда — теорий сотни.

Деревья в эпицентре взрыва до сих пор словно обожжены радиацией, и место это у коренных жителей считается недобрым. Кажется, что любой поклонник неизведанного должен лично обследовать 2000 квадратных километров, где произошёл взрыв. Однако добраться до устья реки Тунгуски очень непросто: непроходимая тайга, медведи, мошкара и другие таёжные радости — такие препятствия преодолеет лишь самый отважный путешественник.

Пещера чёрного дьявола

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Официальное её название — Кашкулакская пещера в Хакасии. Глубина около 50 метров, три яруса. Вроде ничего примечательного, но она считается самой страшной пещерой в мире, где в древности совершались человеческие жертвоприношения. Местные жители говорят, что раньше здесь обитал "чёрный дьявол" — кровавое языческое божество. И в наше время с людьми там творится чертовщина. В 1960-х годах в пещере пропала группа из 20 туристов. Нашли лишь двух девушек — и те помешались. Они бредили о страшных видениях и кровавых камнях.