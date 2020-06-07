Зверские болезни. Что такое зооноз и как этим не заразиться

Примерно две трети всех инфекций человечества родом из дикого леса. Впрочем, подлинная дикость царит не там.

Всемирная организация здравоохранения считает особо опасными более сотни инфекций. Не будем перечислять их все, обойдёмся только самыми актуальными для России. Вот топ-6 по версии Роспотребнадзора. Разумеется, эта версия за последнее время несколько устарела.

Чума

Холера

Натуральная оспа

Жёлтая лихорадка

Сибирская язва

Туляремия

Так вот, кроме оспы и холеры, всё это — зооноз. Точнее, простите, зооАНТРОПОноз. Потому что это такие инфекции животных, которые могут передаваться человеку.

Чума

На фоне коронавируса мы почти забыли, что эта болезнь — не только предание давно минувших дней. Она по-прежнему существует — к примеру, в странах СНГ насчитали 45 природных очагов её распространения. В России это Астраханская область, Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Тува. Несколько лет назад учёные предупредили, что инфекция начинает набирать обороты.

Носители чумной палочки Yersinia pestis — блохи, которые кусают в основном мышей, крыс и прочих грызунов. В 2016 году десятилетний мальчик на Алтае подхватил "чёрную смерть", когда охотился на сурков со своим дедушкой.

Заразиться можно также от лисицы, зайца и верблюда. От животных передаётся бубонная чума, при которой набухают лимфатические узлы. Хуже всего, если она переходит в лёгочную: дыхательную систему бактерия атакует молниеносно, человек может умереть через три-четыре часа. Именно такая форма чумы распространяется между людьми.

Жёлтая лихорадка

Вообще, это болезнь жарких стран, её там разносят пятнистые комары Aedes aegypti, что в переводе означает "кусака жёлтолихорадочный". По совместительству этот же "кусака" специализируется также на вирусе Зика, лихорадке денге и ещё нескольких инфекциях. К счастью, в наших краях такие многопрофильные агенты не водятся, а отечественные насекомые на данных преступлениях на сегодняшний день не пойманы. Надо сказать, что без их "помощи" жёлтой лихорадкой заразиться невозможно. Так что эта инфекция может угрожать только тем россиянам, которым очень надо, скажем, в Африку или Южную Америку. Для них существует обязательное требование сделать соответствующую прививку за 30 дней до поездки. Болезнь, конечно, страшная: поражает почки и печень, вызывает гангрену, может убить за считаные дни.

Сибирская язва

Как раз недавно на Ямале началась кампания по вакцинации от этой болезни: эпидемиологи опасаются повторения событий четырёхлетней давности: тогда погибло более 2,5 тысячи оленей, заразились 24 человека, скончался ребёнок. Специалисты подозревают, что всему виной был вскрывшийся из-за жары старый скотомогильник: много лет назад в тех местах тоже была вспышка, а бактерия-возбудитель — Bacillus anthracis — сохраняется в трупах животных сотни лет. Инфекция передаётся и по воздуху, и с заражённым мясом, и через укусы слепней. Чаще всего проявляется в виде корбункулов на коже, и это можно считать наименьшим из зол: смертность при таком течении оценивают в 10–20%. А вот если бацилла проникает в лёгкие или мозг, вероятность летального исхода — в районе 90%. Опасна и кишечная форма. Отметим, что именно такая была у умершего ребёнка: медики предполагают, что он ел плохо прожаренное мясо больного животного.

Туляремия

Эта болезнь в России вспыхивает каждые несколько лет. В 2013 году было более 800 случаев заражения в Ханты-Мансийске, тремя годами ранее в стране заболели 115 человек, а в 90-е по несколько сотен случаев фиксировали ежегодно. Среди основных регионов распространения — Ростовская, Смоленская, Оренбургская области, Башкортостан. В феврале 2020 года эксперты предупредили, что на Дону расплодились грызуны — переносчики инфекции. В нескольких районах у животных выявили следы туляремии.

Её иногда называют "малой чумой" — как раз из-за распространения через мышей и крыс. А ещё она тоже бывает бубонной, лёгочной, в целом симптомы отчасти похожи. Впрочем, туляремию считают не настолько смертельно опасной, как чуму, во многом потому, что туляремия (как и вышеупомянутая жёлтая лихорадка) тоже не передаётся непосредственно от человека к человеку, для заражения опять же нужны насекомые. С другой стороны, насекомые в данном случае нужны уже не какие-нибудь тропические, а самые обыкновенные российские мошки, клещи и комары.

Конечно, стоит упомянуть и о бешенстве, и о бруцеллёзе, который можно заработать, напившись парного козьего молока. Однако в Ульяновском государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина заверили, что на российских сельхозпредприятиях зоонозные эпидемии практически невозможны.

В нашей стране утверждён целый список особо опасных болезней, при которых вводится карантин, это очень строго отслеживается. В ветеринарии выработана целая система, по которой мы работаем годами, и она к нам пришла из советских времён, я считаю, что ветеринарные службы эффективно справляются, достаточно быстро локализуют очаги инфекционных заболеваний Евгений Марьин Декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина

В Екатеринбургском зоопарке тоже призвали не беспокоиться о здоровье и уж тем более о какой-либо заразности его обитателей. И обитателей всех зоопарков вообще. Как отметила представитель зоосада Екатерина Уварова, большинство животных в вольерах родились и выросли в неволе, так что ветеринарам известна не только их "история болезни", но и родословная вплоть до десятков предыдущих поколений. Кроме того, по её словам, медики ежедневно осматривают всех птиц и зверей коллекции.

Если не дай бог сегодня животное как-то не так глаз открыло и на тебя посмотрело более вяло, чем обычно, тут же, естественно, берутся анализы, у нас в зоопарке есть и аппараты — анализаторы мочи, крови и кала в лаборатории, и даже рентген-аппарат у нас свой есть, исследования проводят тут же и тут же своевременно лечение назначают Екатерина Уварова Представитель Екатеринбургского зоопарка

Екатерина добавила, что куда большая опасность подстерегает людей каждый день на улице любого города.

Сердобольные люди недоумевают, почему уже во многих городах стали так же, как в Европе уже давно заведено, назначать штрафы за кормление птиц. Голуби, как и все птицы, как и человек в том числе, болеют орнитозом. Это довольно серьёзная болезнь с тяжёлым течением, которая может даже летально заканчиваться, и орнитозом можно заразиться воздушно-капельным путём, то есть, грубо говоря, мимо помойки вы идёте или мимо человека, который покормил этих птиц, они взлетели — и вот вам, пожалуйста, здравствуй, орнитоз Екатерина Уварова Представитель Екатеринбургского зоопарка

Они повсюду

Как отметил учёный из Зоологического института РАН Сергей Медведев, зоонозные инфекции — неизбежный результат взаимодействия человека с окружающей средой. Однако чаще всего вспышки таких заболеваний происходят из-за безответственности людей, считает он.

Мы же живём не в хрустальном колпаке, мы живём в среде. Когда вы выходите на природу пожарить шашлыки, вы должны быть с природой "на вы", а не считать, что вы полные хозяева Сергей Медведев Заведующий лабораторией паразитологии Зоологического института РАН

Зоолог упомянул, что в последние годы в лесах стало больше клещей. А они, как мы помним, переносят не только туляремию, но и энцефалит. По мнению учёного, обилие этих насекомых имеет вполне логичное объяснение.

Сейчас происходит потепление климата и идёт проникновение ряда видов из южных регионов в более северные, расширяется их ареал распространения. Вот, например, энцефалит клещевой, может меняться его ареал, это объективно происходит Сергей Медведев Заведующий лабораторией паразитологии Зоологического института РАН

При этом по мере увеличения численности клещей ситуация с ними становится всё более бесконтрольной, уверен учёный.

У нас в Ленинградской области на станции работают полтора энтомолога, которые должны отслеживать численность иксодовых клещей на территории, равной площади Австрии Сергей Медведев Заведующий лабораторией паразитологии Зоологического института РАН

"Заберите их, истребите"

Доктор биологических наук посетовал, что коронавирусная шумиха довела общество до "грани социального сумасшествия" и внушила людям страх даже перед собственными питомцами, не говоря уже об уличных.

Домашние животные адаптированы, живут длительное время с человеком и поэтому, если бы иначе было, мы бы уже вымерли как вид, от собак и кошек постоянно чем-то заражались и умирали. Опасения, что сейчас мы будем от собак и кошек заражаться вирусом, коронавирусом, совершенно необоснованны Сергей Медведев Заведующий лабораторией паразитологии Зоологического института РАН

В одном из московских приютов для бездомных кошек рассказали, что с началом пандемии CoViD-19 заметно участились случаи истребления домашних животных.

С какой-то периодичностью у меня просто сердце замирает, с января возникает вот эта тема, что якобы "кошки — переносчики коронавируса", после этого начинают убивать животных, сотрудники ЖКХ сразу начинают их отравами травить, люди вопят: "Заберите их, истребите, они сейчас нас всех перезаражают". Общественное мнение формируется неправильно Алина Иванова Волонтёр приюта для бездомных кошек

Между тем работающие с животными зарубежные специалисты убеждены, что братья меньшие могут помочь предотвратить эпидемии, если наблюдать за ними внимательно. По словам американского исследователя, в 1999 году обитатели Нью-Йоркского зоопарка начали внезапно погибать от тяжелейшего воспаления мозга, и это было за несколько недель до того, как у жителей города выявили первые случаи лихорадки Западного Нила. Эта болезнь сродни энцефалиту, она родом из Африки. Её вызывает вирус, который переносят комары и клещи, кусающие грызунов и птиц. Кстати, этот вирус добрался и до России, причём в том же 1999 году: в Волгоградской области, например, лихорадка Западного Нила тогда унесла 38 жизней.