"Мне сказали по приказу: явись". Дознавательница из Уфы открыто рассказала о вечере, когда её изнасиловали

Дознавательница из Уфы Гульназ Фахтлисламова продолжает настаивать на том, что её изнасиловали трое коллег. По её словам, в тот роковой день от начальства поступил приказ, чтобы она явилась в полицейский участок. Она призналась, что тогда ничего не вызывало опасений, к тому же её отец — начальник местного ОМОНа. Он был знаком со всеми мужчинами, которые присутствовали на вечеринке.

— Мне сказали по приказу: явись, — рассказала девушка в эфире "Центрального телевидения" на НТВ. — Что будет дальше — я не могла представить. Меня отвлекали, всё время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать.

Она также заявила, что намерена и дальше бороться за своё имя и оспорит решение суда.

— Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за своё имя, за своих родителей, — добавила потерпевшая.

Громкая история, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, произошла в октябре 2018 года. Трое полицейских обвинялись в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Позже все обвиняемые были уволены из органов. Экс-полицейских арестовали, но они не признали вину. Следователь, который довёл до суда это резонансное дело, уволился из органов по неизвестной причине.