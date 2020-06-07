"Мне сказали по приказу: явись". Дознавательница из Уфы открыто рассказала о вечере, когда её изнасиловали

Дознавательница из Уфы Гульназ Фахтлисламова продолжает настаивать на том, что её изнасиловали трое коллег. По её словам, в тот роковой день от начальства поступил приказ, чтобы она явилась в полицейский участок. Она призналась, что тогда ничего не вызывало опасений, к тому же её отец — начальник местного ОМОНа. Он был знаком со всеми мужчинами, которые присутствовали на вечеринке.
— Мне сказали по приказу: явись, — рассказала девушка в эфире "Центрального телевидения" на НТВ. — Что будет дальше — я не могла представить. Меня отвлекали, всё время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать.
Она также заявила, что намерена и дальше бороться за своё имя и оспорит решение суда.
— Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за своё имя, за своих родителей, — добавила потерпевшая.
Громкая история, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, произошла в октябре 2018 года. Трое полицейских обвинялись в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Позже все обвиняемые были уволены из органов. Экс-полицейских арестовали, но они не признали вину. Следователь, который довёл до суда это резонансное дело, уволился из органов по неизвестной причине.
На минувшей неделе Верховный суд Башкирии двух из троих подозреваемых освободил из-под стражи в зале суда. На свободе оказались начальники МВД Галиев и Матвеев, с них сняли все обвинения. Их младшего коллегу Павла Яромчука оставили под стражей, назначив ему четыре года колонии (первоначально ему дали шесть лет). Он же будет выплачивать девушке компенсацию. Правда, и здесь Верховный суд сократил наказание — с 3 миллионов до 500 тысяч рублей.