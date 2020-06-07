"Не верю". Племянница Скрипаля сочла информацию о переезде экс-полковника ГРУ манипуляцией

Информация о переезде экс-полковника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Новую Зеландию может быть вбросом в СМИ для отвлечения внимания. Так считает его племянница Виктория Скрипаль.

— Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили ещё давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военный технопарк в Великобритании. — Прим. Лайфа), — рассказала Виктория в беседе с РИА "Новости".

Племянница бывшего шпиона считает, что Великобритании просто невыгодно содержать их в Новой Зеландии, а у самих Скрипалей не так много денег, чтобы жить в этой стране самостоятельно. Виктория полагает, что за ними по-прежнему нужен медицинский уход, оказать который лучше всего смогут только в Портон-Дауне.