"Приложим все усилия". Власти Забайкалья решили найти деньги на отдых спасшей человека школьницы

Школьница из Читы, которая за спасение тонущего человека получила путёвку в лагерь "Орлёнок", но осталась без возможности до него добраться, теперь всё же заручилась поддержкой местных властей. Министерство образования Забайкальского края окажет максимальное содействие и сделает всё возможное, чтобы 13-летняя Маргарита Шванова отправилась на море.

— Смена, на которую должна поехать Маргарита, пройдёт в августе. Вопрос об оплате дороги до детского центра берём на контроль. Со стороны нашего министерства будут приложены все усилия, чтобы Маргарита поучаствовала в смене, — заверила и.о. главы министерства Наталья Бянкина.