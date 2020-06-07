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"Приложим все усилия". Власти Забайкалья решили найти деньги на отдых спасшей человека школьницы

Девушке ранее вручили путёвку в детский центр, но добираться туда ей предложили за счёт семьи.

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Фото © Валерий Матыцин / ТАСС

Школьница из Читы, которая за спасение тонущего человека получила путёвку в лагерь "Орлёнок", но осталась без возможности до него добраться, теперь всё же заручилась поддержкой местных властей. Министерство образования Забайкальского края окажет максимальное содействие и сделает всё возможное, чтобы 13-летняя Маргарита Шванова отправилась на море.

Смена, на которую должна поехать Маргарита, пройдёт в августе. Вопрос об оплате дороги до детского центра берём на контроль. Со стороны нашего министерства будут приложены все усилия, чтобы Маргарита поучаствовала в смене, заверила и.о. главы министерства Наталья Бянкина.

Напомним, в прошлом году Маргарита вытащила из воды тонущего человека, несмотря на то, что он был на голову выше неё. За проявленный героизм и спасение попавших в беду людей ГУ МЧС России по региону наградило Риту путёвкой в лагерь, но в Минобразования заявили, что оплатить дорогу многодетной семье Швановых придётся самой.

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