За групповое изнасилование дознавательницы отсидит только один из трёх силовиков. И лишь четыре года

Суд оправдал бывших высокопоставленных полицейских по делу о групповом изнасиловании дознавательницы, которая приходится дочерью вице-премьеру правительства республики. Как развивался и чем закончится громкий полицейский секс-скандал — в материале Лайфа.
Изнасиловали втроём в кабинете начальника
Скандальная история началась в конце 2018-го, тогда 23-летняя лейтенант полиции Гульназ Фатхлисламова оказалась на вечеринке в здании МВД, где вместе с высокопоставленными офицерами распивала спиртные напитки. Как позднее утверждал адвокат одного из подсудимых, это было спонтанное мероприятие. В ресторан решили не ехать, а выпить прямо в здании миграционной службы, где один из обвиняемых числился начальником. Кончилось всё одним из самых крупных секс-скандалов в российской полиции: девушка обвинила своих руководителей и коллег в групповом изнасиловании.
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в МВД Гульназ Фатхлисламова. Фото © Cоцсети
По версии потерпевшей, мужчины "каждый поочерёдно, иногда одновременно изнасиловали её в естественной и противоестественной форме". При этом девушке якобы наносили удары. После скандала всех троих полицейских уволили из МВД. Бывших силовиков арестовали. И на скамье подсудимых оказались все трое: 51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев, который руководил отделом МВД по борьбе с организованной преступностью, 50-летний подполковник Салават Галиев, работавший опером убойного отдела, где он, кстати, ловил в том числе насильников, и майор Павел Яромчук, заведующий в МВД Башкирии отделом миграции.
Кстати, потерпевшую девушку из органов тоже уволили. За то, что до изнасилования она вместе со своими руководителями употребляла алкоголь прямо в отделении полиции.
Вице-премьер не вмешивался
Пикантности этой истории придаёт тот факт, что пострадавшая Фатхлисламова приходится дочерью Иреку Сагитову, который занимал высокие посты в правоохранительных органах — руководил ОМОНом полиции и Росгвардии. А с прошлого года Сагитов работает в Правительстве Башкирии на должности вице-премьера, чиновник теперь входит в ближайшее окружение главы региона Радия Хабирова.
Ирек Сагитов, вице-премьер Башкирии, бывший начальник республиканского ОМОНа. Фактически отказался от дочери. Фото © Instagram / sagitov_irek
Впрочем, как узнали журналисты, Сагитов не стал вступаться за свою дочь и устранился от скандальной истории. Опубликованы записи разговоров, где Сагитов объясняет, что дочь с ним не жила, он её не воспитывал и к своей семье не причисляет.
При этом Сагитов был хорошо знаком с обвиняемыми полицейскими, в том числе с полковником Эдуардом Матвеевым. Именно он мог устроить Гульнар в правоохранительные органы по просьбе её отца — тогда ещё начальника ОМОНа.
Салават Галиев — начальник МВД, работал опером убойного отдела, в том числе ловил насильников. Фото © ТАСС / Ильгиз Калимулин
Алиби для полковника и подполковника
В конце 2018-го троих высокопоставленных экс-полицейских арестовали. Бывших силовиков в наручниках и прикрывающих лица капюшонах завели в зал суда. Заседания проходили в закрытом режиме. Суд первой инстанции назначил каждому офицеру от шести до семи лет лишения свободы.
Позднее экс-полицейские обжаловали приговор в Верховном суде Башкирии: у двух силовиков нашлось железное алиби. Адвокат подполковника Галиева доказал, что тот уехал с вечеринки в компании женщины (не потерпевшей) около 21:00, вместе они отправились в кафе "Отдых", где пробыли несколько часов. То есть всё время, пока, по версии потерпевшей, ей причиняли насилие. Адвокату удалось достать записи с видеокамер кафе, их показали в эфире местного телеканала.
Алиби подполковника Галиева. Фото © Скрин из видео YouTube / Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"
У полковника Матвеева тоже оказалось алиби. По показаниям коллег подозреваемого, из здания миграционной службы его увозил водитель на служебной машине. Немногим позднее 22:00 полковника привезли домой. Об этом свидетельствуют записи с видеокамер, установленных во дворе Матвеева.
Верховный суд Башкирии рассмотрел аргументы сторон и встал на сторону высокопоставленных полицейских: двух из троих подозреваемых освободили из-под стражи в зале суда. На свободе оказались начальники МВД Галиев и Матвеев, с них сняли все обвинения. Их младшего коллегу Павла Яромчука оставили под стражей, назначив ему четыре года колонии (первоначально ему дали шесть лет). Он же будет выплачивать девушке компенсацию. Правда, и здесь верховный суд сократил размер штрафа — с 3 миллионов до 500 тысяч рублей.
Так может закончиться один из самых громких секс-скандалов в правоохранительных органах последних лет. Пострадавшая Гульнар и осуждённый Яромчук не согласны с исходом дела и собираются его обжаловать. А оправданные Матвеев и Галиев, пробывшие год в следственном изоляторе, вряд ли смогут рассчитывать на восстановление на службе. Громкий секс-скандал и обвинения в изнасиловании разрушили их карьеру. Было ли что-то между ними и 23-летней сотрудницей полиции в этом случае для них уже неважно.
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