Трамп напомнил Пауэллу об ответственности за развязывание войны на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение бывшего госсекретаря Колина Пауэлла поддержать на предстоящих выборах на пост главы Белого дома вероятного кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Как напомнил Трамп, именно на Пауэлле лежит ответственность за втягивание США в военные конфликты на Ближнем Востоке.

— Колин Пауэлл — тот самый упрямец, который несёт огромный груз ответственности за то, что втянул нас в катастрофические войны на Ближнем Востоке — только что объявил, что будет голосовать за ещё одного упрямца — сонного Джо Байдена. Разве не Пауэлл сказал, что у Ирака было "оружие массового уничтожения?" Они этого не делали, но мы пошли на войну! — написал Трамп в "Твиттере".

Отметим, Колин Пауэлл проработал на посту государственного секретаря США с 2001 по 2005 год. Именно в это время США вторглись сначала в Афганистан, а затем в Ирак. Притом в последнем случае предлогом послужило якобы наличие химического оружия у тогдашнего лидера Ирака Саддама Хусейна. В доказательство этого в феврале 2003 года Пауэлл с трибуны ООН продемонстрировал пробирку, утверждая, что внутри добытый образец иракского оружия массового уничтожения. Намного позднее выяснится, что пробирки оказались фальшивками, переданными Пауэллу сотрудниками ЦРУ.