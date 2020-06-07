Задержали ещё одного подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки в Красноярском крае

Полицейские совместно со следователями задержали второго подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Им оказался 19-летний житель посёлка Нижняя Коя. На него силовики вышли после проведения генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей.

12-летняя девочка пропала 29 мая, а 1 июня её тело со следами насильственной смерти обнаружили в пожарном резервуаре. В этот же день был задержан 25-летний мужчина, который признался в совершении преступления.

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