Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Сегодня в Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым. Церемония состоялась в ритуальном зале Митинского крематория. Проводить в последний путь артиста пришли родственники и близкие. Прибыл и коллега усопшего — Алексей Панин. Как сообщает "Комсомольская правда", на похоронах он устроил скандал, из-за чего его выставили на улицу.

Отмечается, что сперва актёр возмутился тем, что на церемонию журналистов пришло больше, чем друзей артиста, однако на его слова никто не отреагировал. Позже, во время прощания, Панин заявил, что Кокшенов был талантливым актёром, но плохим режиссёром. Это стало последней каплей для близких погибшего, из-за чего его попросили удалиться.

— Всё это выдумки! Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой, — поделился позже своей версией событий Панин.