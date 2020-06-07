Житель Приморья "позагорал" в чаше Вечного огня и попал на видео. Теперь его ищут

Мужчина позагорал в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артёме Приморского края. Он упёрся ногами в звезду в центре чаши и прикурил от пламени сигарету. Героя видео, который возмутил пользователей соцсетей, разыскивают полицейские.

— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию, — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Доследственную проверку по факту осквернения Вечного огня организовало также СУ СКР по Приморскому краю. Следователи пытаются установить личность мужчины и выяснить обстоятельства произошедшего.