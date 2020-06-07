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"Китай и Россия должны смеяться над нами". Бойцы Нацгвардии США станцевали "макарену" перед митингующими

Такой шаг не оценил политтехнолог президента США Дональда Трампа.

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В Атланте бойцы Национальной гвардии США во время работы на акции протеста решили провести умиротворяющую акцию — станцевали под знаменитую "Макарену". Всё происходило незадолго до начала комендантского часа. Через некоторое время к ним присоединились демонстранты.

Этим видео стали активно делиться пользователи соцсетей. И оно не понравилось политтехнологу президента США Дональда Трампа — Харлану Хиллу. В "Твиттере" он отметил: "Китай и Россия должны смеяться над нами". С таким мнением согласились многие комментаторы.

Протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. В прошлые выходные демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Около 1,6 тысячи военных были переброшены в столицу. В городе ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков, однако митингующие вышли к зданию конгресса, несмотря на ограничения.

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