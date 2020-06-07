"Китай и Россия должны смеяться над нами". Бойцы Нацгвардии США станцевали "макарену" перед митингующими

В Атланте бойцы Национальной гвардии США во время работы на акции протеста решили провести умиротворяющую акцию — станцевали под знаменитую "Макарену". Всё происходило незадолго до начала комендантского часа. Через некоторое время к ним присоединились демонстранты.

Incredible moment in Downtown #Atlanta as the @GeorgiaGuard dances the Macarena with protestors during a peaceful protest. @cbs46 pic.twitter.com/KLdgZXZZjY — Adam Murphy (@MurphyCBS46) June 6, 2020

Этим видео стали активно делиться пользователи соцсетей. И оно не понравилось политтехнологу президента США Дональда Трампа — Харлану Хиллу. В "Твиттере" он отметил: "Китай и Россия должны смеяться над нами". С таким мнением согласились многие комментаторы.