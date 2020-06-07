Опрос показал, что американцы считают ситуацию в стране выходящей из-под контроля

Примерно 80% американцев считают, что происходящие в их стране акции протеста из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе выходят из-под контроля властей. Такие данные социологического опроса публикуют телекомпания NBC и газета The Wall Street Journal.

Согласно результатам исследования, почти половина респондентов (48%) из числа сторонников Республиканской партии США заявили, что массовые акции протеста и сопровождающие их беспорядки вызывают большее беспокойство, чем истинные обстоятельства смерти Джорджа Флойда. Совершенно иная картина наблюдается в стане сторонников Демократической партии США. Там 81% настаивают, что гораздо важнее добиться справедливости по делу погибшего при задержании полицией афроамериканца.

Уточняется, что исследование общественного мнения проводилось с 28 мая по 2 июня. В нём приняли участие одна тысяча жителей США. Погрешность результатов составляет 3,1 процентных пункта.