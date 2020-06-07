Опрос показал, что американцы считают ситуацию в стране выходящей из-под контроля

Примерно 80% американцев считают, что происходящие в их стране акции протеста из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе выходят из-под контроля властей. Такие данные социологического опроса публикуют телекомпания NBC и газета The Wall Street Journal.
Согласно результатам исследования, почти половина респондентов (48%) из числа сторонников Республиканской партии США заявили, что массовые акции протеста и сопровождающие их беспорядки вызывают большее беспокойство, чем истинные обстоятельства смерти Джорджа Флойда. Совершенно иная картина наблюдается в стане сторонников Демократической партии США. Там 81% настаивают, что гораздо важнее добиться справедливости по делу погибшего при задержании полицией афроамериканца.
Уточняется, что исследование общественного мнения проводилось с 28 мая по 2 июня. В нём приняли участие одна тысяча жителей США. Погрешность результатов составляет 3,1 процентных пункта.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия. Позднее протесты вспыхнули даже за пределами США — в Канаде, Лондоне, Афинах, Вене и Австралии.