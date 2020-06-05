Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве пропавшей школьницы

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Красноярского края в убийстве и изнасиловании школьницы, об этом сообщается на сайте ведомства.
Двенадцатилетняя девочка пропала 29 мая 2020 года в селе Нижняя Коя Шушенского района, а 1 июня её тело со следами насильственной смерти обнаружили в пожарном резервуаре. В этот же день был задержан 25-летний мужчина, который признался в совершении преступления.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство малолетней", "Изнасилование малолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней".
Также уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в отношении сотрудников Центра социального обслуживания. По данным следствия, сотрудники знали о неблагоприятной обстановке в семье школьницы и могли предотвратить преступление, однако своевременно не провели профилактическую работу.
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