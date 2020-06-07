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Путин поздравил жителей Карелии со столетним юбилеем республики

Свой сотый день рождения она отмечает завтра, 8 июня.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии накануне 100-летнего юбилея республики. Глава государства отметил, что регион имеет большой потенциал развития, однако прежде всего важно уделять внимание качеству жизни людей. Текст поздравительной телеграммы опубликовал официальный портал Администрации Карелии.

Сегодня Карелия обладает серьёзным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона, — отметил Путин.

В поздравительной телеграмме глава государства уделил особое внимание отдельной группе граждан — ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Карелии. Он выразил особую благодарность фронтовикам, труженикам тыла и остальным героям России, защищавшим страну от фашистской Германии.

Накануне президент провёл онлайн-встречу с деятелями российской культуры, в ходе которой заявил, что сфера справилась с испытанием пандемией.

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