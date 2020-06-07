Путин поздравил жителей Карелии со столетним юбилеем республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии накануне 100-летнего юбилея республики. Глава государства отметил, что регион имеет большой потенциал развития, однако прежде всего важно уделять внимание качеству жизни людей. Текст поздравительной телеграммы опубликовал официальный портал Администрации Карелии.

— Сегодня Карелия обладает серьёзным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона, — отметил Путин.

В поздравительной телеграмме глава государства уделил особое внимание отдельной группе граждан — ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Карелии. Он выразил особую благодарность фронтовикам, труженикам тыла и остальным героям России, защищавшим страну от фашистской Германии.