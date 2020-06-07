В Британии протестующие снесли и сбросили в реку памятник работорговцу — видео

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В британском Бристоле протестующие снесли памятник английскому работорговцу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках, и сбросили его в реку. Бронзовая статуя простояла в центре города более 120 лет.

Англичане устроили акцию в знак солидарности с движением Black lives matter и участниками массовых беспорядков в США, которые протестуют с 25 мая из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Эдвард Кольстон родился в Бристоле в XVII веке. Он был членом парламента и меценатом, поэтому его именем в городе названы школы и благотворительные организации. По той же причине в 1895 году в Бристоле появилась статуя Кольстона. Однако монумент всегда вызывал неоднозначное отношение из-за тёмной части биографии мецената. Дело в том, что значительную часть добра, которым политик так щедро делился, он нажил на работорговле.