Лайф выяснил личность стрелка, открывшего огонь на юго-западе Москвы

Дмитрий П., открывший огонь на юго-западе Москвы, недавно разошёлся с женой, что могло стать причиной его поступка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Также стало известно, что в его квартире прописаны ребёнок 14 лет и ещё три человека.
В результате инцидента пострадало два человека — случайные прохожие. Одного из них, Юлию С., доставили в травматологию 64-й больницу, где ей делают перевязку. Второго, 60-летнего Олега К., с огнестрельным ранением левого бедра и переломом бедренной кости отвезли на операцию. По данным источника Лайфа, они стояли на улице и ждали такси. Водитель приехал, но, услышав выстрелы, испугался и уехал. Люди остались стоять на улице, в них и попал злоумышленник.
Напомним, неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья из окна дома на улице Строителей, недалеко от Ленинского проспекта. Очевидцы рассказали Лайфу подробности происшествия. По факту инцидента СКР возбудил два уголовных дела.