Лайф выяснил личность стрелка, открывшего огонь на юго-западе Москвы

Дмитрий П., открывший огонь на юго-западе Москвы, недавно разошёлся с женой, что могло стать причиной его поступка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Также стало известно, что в его квартире прописаны ребёнок 14 лет и ещё три человека.

В результате инцидента пострадало два человека — случайные прохожие. Одного из них, Юлию С., доставили в травматологию 64-й больницу, где ей делают перевязку. Второго, 60-летнего Олега К., с огнестрельным ранением левого бедра и переломом бедренной кости отвезли на операцию. По данным источника Лайфа, они стояли на улице и ждали такси. Водитель приехал, но, услышав выстрелы, испугался и уехал. Люди остались стоять на улице, в них и попал злоумышленник.