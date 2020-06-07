СК возбудил два уголовных дела после стрельбы на юго-западе Москвы

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за стрельбы на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

Отмечается, что дела открыты по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 213 (хулиганство).

Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы города и пытаются задержать преступника, находящегося в нетрезвом состоянии.