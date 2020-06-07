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СК возбудил два уголовных дела после стрельбы на юго-западе Москвы

Сейчас стрелка в нетрезвом состоянии пытаются задержать.

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за стрельбы на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

Отмечается, что дела открыты по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 213 (хулиганство).

Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы города и пытаются задержать преступника, находящегося в нетрезвом состоянии.

Напомним, неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья из окна дома на улице Строителей, недалеко от Ленинского проспекта. Очевидцы рассказали Лайфу подробности происшествия. В результате инцидента пострадало два человека.

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