Тело Джорджа Флойда доставили в Хьюстон для похорон

Тело Джорджа Флойда доставлено в Хьюстон для похорон, туда же прибыла семья погибшего, сообщил шеф городской полиции Арт Асеведо в "Твиттере".

В понедельник состоится публичная церемония прощания для всех желающих, а во вторник — частная, только по приглашениям. После этого гроб будет отправлен для захоронения в Хьюстонский мемориальный сад в Пэрленде. Там покоится мать убитого афроамериканца.

Поддержать семью Флойда планирует кандидат в президенты США Джо Байден, об этом сообщает CBS со ссылкой на его пресс-службу. Он прибудет в частном порядке, чтобы не усложнять проведение прощальных мероприятий присутствием своей службы безопасности, и запишет видеообращение для широкой публики.

В последние дни скорбящие собрались на поминальные службы в Миннеаполисе и городе Фейетвилл, Северная Каролина, где родился убитый афроамериканец. Ожидается, что ещё тысячи людей посетят публичную церемонию в Хьюстоне, где Флойд прожил большую часть своей жизни до переезда в Миннеаполис.