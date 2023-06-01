Почему праздник называется Духов день и что категорически нельзя делать в понедельник, 5 июня

Духов день: что это за праздник?

Духов день — это понедельник, который следует за Троицей (Пятидесятницей), которая выпадает на воскресенье, рассказал Лайфу священник Сергей Муравьёв. Пятидесятница — великий двунадесятый праздник, один из важнейших для христиан. Как любой из этих 12 праздников, Пятидесятница имеет период предпразднства и попразднства, то есть временные промежутки, предшествующие празднику и дни после праздника, в которые на богослужении употребляются молитвословия и песнопения, посвященные данному празднику.

Духов день — это понедельник после Троицы, продолжающий этот праздник.

Соответственно, Пятидесятницу — воскресный день, десятый день после Вознесения, — мы отпраздновали, и идёт шесть дней попразднства. Целая неделя — не постная. Следующий сразу за Пятидесятницей день называется в традиции Духов день, или День Святого Духа, или Понедельник Святого Духа. Потому что это всегда понедельник. Это период попразднства Священник Сергей Муравьёв

В Духов день православные христиане вспоминают Святой Дух как третье лицо Святой Троицы. Связано это с тем, что верующие вспоминают пришествие благодати божьей на землю через дарование этой самой благодати Богом всему человечеству через церковь после Вознесения. "Церковь есть источник излияния благодати божьей на людей через священную иерархию посредством таинств".

Календарь церковных праздников на июнь 2023 года. Инфографика © LIFE

Почему праздник называется Духов день?

Это день, когда мы сугубо чтим Святой Дух. Поэтому называется Духов день Священник Сергей Муравьёв

Что можно и нельзя делать в Духов день?

В День Святого Духа верующим людям нужно посетить богослужение, помолиться, причаститься, если есть такая возможность. В некоторых странах Духов день является выходным, заметил Муравьёв.

Есть очень много различных поверий, что можно делать в этот день, что нельзя. Но это было связано с аграрным обществом и другой традицией. Сейчас мы не можем говорить о том, что людям делать, что не делать. Конечно, этот день нужно провести благочестиво, не отвлекаясь на какие-то праздные моменты, не отвлекаясь на излишнее греховное веселье. Но в то же время нужно радоваться празднику. Желательно прийти в храм либо вечером, либо утром. Помолиться. Если есть возможность, конечно же, причаститься. Священник Сергей Муравьёв

Почему нельзя купаться в Духов день?

Запрет на купание в Духов день связан, скорее всего, с тем, что вода могла быть холодной, был риск заболеть. "Это никак не связано, никоим образом с праздником и церковным установлением. Это скорее связано с народными поверьями".

Духов день: приметы и обычаи

Существует множество различных примет, связанных с Днём Святого Духа. Объясняется это тем, что в аграрном обществе, особенно в славянском, считалось, что в этот день земля — именинница. Было принято кормить землю, выходить в поле с едой, люди устраивали крестные ходы, обходили поля.

Это было связано ещё с тем, что в иудейском обществе Пятидесятница — праздник, который тянется ещё из Ветхого Завета к нам. В Новом Завете он обретает новый смысл. В Пятидесятницу приносили первые хлеба, которые получились из урожая. А урожай поспевал как раз-таки к Пасхе. После Пасхи первые хлеба на Пятидесятницу готовили, приносили их. Возможно, это как-то взаимосвязано. Но это как-то отдалённо. Поэтому каких-то особых примет, пожеланий Церковь не даёт. Церковь даёт прежде всего пожелание: это жить согласно Слову Божию, согласно Писанию, согласно христианскому Преданию Священник Сергей Муравьёв