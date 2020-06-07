Лайф публикует видео смертельного ДТП в Петербурге с Ferrari за 10 млн рублей

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В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с камер наблюдения, на которую попал момент лобового столкновения Ferrari стоимостью 10 миллионов рублей и такси. В результате аварии таксист погиб, его пассажирка получила лёгкие травмы, а водитель спорткара госпитализирован в тяжёлом состоянии.
На кадрах видно, что красный гоночный автомобиль на большой скорости выезжает на перекрёсток и влетает лоб в лоб в белый Volkswagen на перекрёстке Введенской улицы и Большого проспекта. От удара кабриолет выбрасывает на ограждения тротуара, по асфальту разлетаются детали.
В аварии чудом не пострадали пешеходы, столкновение произошло между несколькими переходами.
По данным Лайфа, за рулём Ferrari находился бизнесмен Арсений Орлов, который занимается производством соков и торговлей консервированными фруктами, орехами и овощами.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве люксовый автомобиль Aston Martin стоимостью более 14 миллионов рублей наехал на препятствие и вылетел в пешеходную зону на Новом Арбате. По данным СМИ, авто принадлежит топ-менеджеру авиакомпании S7. Владелец получил более 50 штрафов за год.