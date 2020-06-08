Названы страны с самым доступным газом для населения: Россия в тройке лидеров

На первом месте по доступности газа для населения оказался Казахстан. В стране низкие зарплаты, но и стоимость голубого топлива тоже невысока — на месячный доход можно купить 8,8 тысячи кубометров. На втором месте расположился Люксембург — там обратная ситуация. Газ стоит дорого, но граждане получают больше денег и могут позволить себе значительный объём.

Замыкает тройку лидеров Россия. Наши сограждане могут приобрести 6,5 тысячи кубометров газа, это определяется его умеренной ценой, отмечает РИА "Новости".

Наименьший объём природного топлива имеют возможность приобрести жители Молдавии. При невысоких расценках в стране крайне низкие зарплаты. Также в аутсайдерах находятся Болгария и Сербия.

Что же касается непосредственно цены на газ, самая высокая она в Швеции — 95,6 рубля за кубометр в пересчёте на российскую валюту. Это объясняется тем, что скандинавская страна ориентирована на возобновляемые источники энергии, поэтому потребление природного газа в ней незначительно. Дешевле всего тот же объём обойдётся населению Казахстана (3,2 рубля) и россиянам (6,3 рубля). На третьем месте Белоруссия. Украина по стоимости входит в первую пятёрку, однако по доступности лишь на 14-м месте из-за низкого уровня доходов.

Эксперты ожидают, что в текущем году спрос на газ, скорее всего, будет значительно ниже, чем в прошлом, по причине экономического кризиса, высокой конкуренции между поставщиками и максимально заполненных газохранилищ. Однако потребителям ждать снижения цен не стоит, напротив, они могут даже вырасти на несколько единиц процента.