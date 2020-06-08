Диетолог рассказала, как правильно выбирать хлеб

Врач-диетолог Ирина Лизун объяснила, что при выборе хлеба стоит обращать внимание на изделия из цельнозерновой муки, особенно тем, кто придерживается здорового образа жизни.

— Когда пойдёте покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано "фитнес-хлеб" или "здоровый хлеб", — там везде белая мука, — приводит слова доктора радио Sputnik.

По её словам, в подобной муке содержится малое количество витаминов и микроэлементов.

Врач также считает, что мода на безглютеновую диету скоро пройдёт. Глютен содержится в злаках и склеивает хлеб, не давая ему распадаться. Но у многих есть чувствительность к нему, что создало миф о вреде всех продуктов с его содержанием.

Доктор добавила, что в сферу диетологии всё приходит волнами. В качестве примера она привела советы заменять масло маргарином людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который из-за наличия трансжиров оказался ещё вреднее.

— Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нём будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше, — заключила Лизун.