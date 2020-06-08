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Диетолог рассказала, как правильно выбирать хлеб

Медик предсказала, что мода на безглютеновые диеты в скором времени пройдёт.

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Врач-диетолог Ирина Лизун объяснила, что при выборе хлеба стоит обращать внимание на изделия из цельнозерновой муки, особенно тем, кто придерживается здорового образа жизни.

Когда пойдёте покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано "фитнес-хлеб" или "здоровый хлеб", — там везде белая мука, — приводит слова доктора радио Sputnik.

По её словам, в подобной муке содержится малое количество витаминов и микроэлементов.

Врач также считает, что мода на безглютеновую диету скоро пройдёт. Глютен содержится в злаках и склеивает хлеб, не давая ему распадаться. Но у многих есть чувствительность к нему, что создало миф о вреде всех продуктов с его содержанием.

Доктор добавила, что в сферу диетологии всё приходит волнами. В качестве примера она привела советы заменять масло маргарином людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который из-за наличия трансжиров оказался ещё вреднее.

Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нём будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше, — заключила Лизун.

Ранее диетолог рассказала о самом вредном супе.

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