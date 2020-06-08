Эксперт объяснил, кто должен выплачивать кредит в случае смерти заёмщика

В случае смерти заёмщика его кредитные обязательства переходят наследникам, если они приняли наследство, объяснила адвокат юридической группы "Яковлев и партнёры" Любовь Хохлова.

В беседе с агентством "Прайм" она напомнила, что по закону наследник не может принять часть причитающегося ему имущества и отказаться от долговых обязательств.

Однако в случае отсутствия наследников или иных факторов, не позволяющих передать кредитные выплаты наследникам умершего, его имущество считается выморочным и переходит в собственность государства, субъекта страны или муниципального образования.

Кредитное бремя также может перейти созаёмщику или поручителю, если они были указаны в кредитном договоре.

Ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева уточнила, что обязательства могут лечь на плечи страховой компании, если заёмщик заключил договор страхования жизни при взятии кредита. Однако в данном случае всё будет зависеть от причины смерти.