В Великобритании ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих

В Великобритании вводится карантин для всех приезжающих на территорию страны. Он будет длиться две недели, сообщает Би-Би-Си.

Всем въезжающим в страну предстоит заполнить анкету и указать там адрес места пребывания, контактные данные и сведения о состоянии здоровья. За несогласие с требованиями положен штраф в размере ста фунтов стерлингов (около 8,7 тысячи рублей).

Кроме того, предусмотрены выборочные проверки по указанным адресам медработниками. Нарушители карантина заплатят одну тысячу фунтов (87 тысяч рублей) в виде наказания. Данная мера также распространяется на граждан Великобритании, вернувшихся из других стран.

При этом карантин не касается сезонных рабочих в сельском хозяйстве, водителей, доставляющих товары с континента, медицинских работников, иностранных должностных лиц, а также транзитных авиапассажиров.