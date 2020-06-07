В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за 37-градусной жары

Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о 37-градусной жаре и попросили придерживаться мер предосторожности. Сообщение о неблагоприятной погоде распространило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— В ближайшие один-три часа 7 июня 2020 года в предгорной зоне МО город Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36 … +37 градусов, — говорится в сообщении.

Жителям и гостям Сочи посоветовали носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, стараться находиться в тени, а также не употреблять алкогольные напитки. При потере сознания кем-то из окружающих спасатели призывали попытаться его реанимировать с помощью массажа сердца и искусственного дыхания.