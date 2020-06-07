В Башкирии родне погибшего предложили найти нужный труп в морге самостоятельно

В морге города Белебея в Башкирии проводится проверка после сообщения о том, что родственникам погибшего якобы предложили самим среди множества трупов найти нужное им тело. При этом там был очень сильный запах. Как рассказали в Бюро судебно-медицинской экспертизы региона, в помещении для хранения тел действительно сломалась система охлаждения, однако тела выдаются не в гнилом состоянии.

— Несмотря на вышедшую из строя систему охлаждения, температура в помещении для хранения тел умерших не превышает 15 градусов, что позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток. Жалоб на плохое состояние выдаваемых после проведения экспертного исследования тел не поступало, — рассказали в Бюро РИА "Новости".

Там добавили, что иногда трупы действительно могут выдаваться родственникам в состоянии гнилостной трансформации, однако такое происходит крайне редко. Дело в том, что в морге Белебея работает всего один судмедэксперт, который при необходимости также выходит на работу в нерабочее время. Что же касается предложения родне найти нужным им труп самим, то в бюро по этому поводу уже назначили служебную проверку.