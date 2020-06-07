Рэпера Птаху не пустили в Сочи из-за проблем со справкой о здоровье

Российского рэпера Давида Нуриева, больше известного как Птаха, вместе с женой не выпустили в Сочи из аэропорта. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Репер прилетел в Сочи, чтобы отпраздновать день рождения супруги. Отказ выпустить их из аэропорта объяснили тем, что справки об отсутствии коронавируса "неправильные". Супругам пришлось возвращаться обратно в Москву. Нуриев посоветовал фанатам пока воздержаться от поездок в Сочи.

— Здесь очень многих развернули, хотя справки все есть. Некоторым просто не нравится форма справки или буковка не та, — рассказал подписчикам исполнитель.