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Рэпера Птаху не пустили в Сочи из-за проблем со справкой о здоровье

Супругам пришлось взять обратные билеты в Москву.

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Российского рэпера Давида Нуриева, больше известного как Птаха, вместе с женой не выпустили в Сочи из аэропорта. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Репер прилетел в Сочи, чтобы отпраздновать день рождения супруги. Отказ выпустить их из аэропорта объяснили тем, что справки об отсутствии коронавируса "неправильные". Супругам пришлось возвращаться обратно в Москву. Нуриев посоветовал фанатам пока воздержаться от поездок в Сочи.

Здесь очень многих развернули, хотя справки все есть. Некоторым просто не нравится форма справки или буковка не та, — рассказал подписчикам исполнитель.

Ранее Лайф сообщал, что с 6 июня в Сочи откроются первые 20 городских пляжей.

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