Московский адвокат рассказал, почему могли похитить его сына

В Подмосковье найден живым похищенный ранее 16-летний сын адвоката Константина Скрыпника. Отец парня считает, что похищение связано с уголовным делом в отношении банды Аслана Гагиева, по которому юрист проходит в качестве свидетеля. Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

— Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей, — поделился Константин.

Юрист поблагодарил правоохранительные органы за оперативную работу, в ходе которой его сын был найден целым и невредимым, а также выразил надежду на то, что после этого случая его семья попадёт под программу защиты свидетелей.

— [Операция по освобождению] увенчалась успехом благодаря огромному объёму оперативных действий, который был предпринят правоохранителями, вынудил похитителей ускориться отдать ребёнка вместе с запиской об угрозах, — поделился адвокат.

Похитители удерживали подростка 36 часов, после чего отпустили, высадив из машины на обочине дороги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.