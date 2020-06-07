Московский адвокат рассказал, почему могли похитить его сына

В Подмосковье найден живым похищенный ранее 16-летний сын адвоката Константина Скрыпника. Отец парня считает, что похищение связано с уголовным делом в отношении банды Аслана Гагиева, по которому юрист проходит в качестве свидетеля. Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.
— Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей, — поделился Константин.
Юрист поблагодарил правоохранительные органы за оперативную работу, в ходе которой его сын был найден целым и невредимым, а также выразил надежду на то, что после этого случая его семья попадёт под программу защиты свидетелей.
— [Операция по освобождению] увенчалась успехом благодаря огромному объёму оперативных действий, который был предпринят правоохранителями, вынудил похитителей ускориться отдать ребёнка вместе с запиской об угрозах, — поделился адвокат.
Похитители удерживали подростка 36 часов, после чего отпустили, высадив из машины на обочине дороги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Напомним, ОПГ Аслана Гагиева промышляла заказными убийствами на территории Москвы и Северной Осетии. Константин Скрыпник стал одним из важнейших свидетелей по данному уголовному делу.