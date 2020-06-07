В Нью-Йорке отменили комендантский час, введённый из-за массовых протестов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа, который действовал в городе с 1 июня в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Ограничения было решено снять, потому что 6 июня и в ночь на 7 июня протесты носили мирный характер.
— Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, [это решение] вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом, — объяснил Билл де Блазио в "Твиттере".
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе с фальшивым чеком поймали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины, тот потерял сознание. В итоге Флойд скончался в реанимации, а город охватили массовые беспорядки. Вскоре протесты вспыхнули по всей стране и даже нашли поддержку за пределами США — в Канаде, Лондоне, Афинах, Вене и Австралии.