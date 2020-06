Японские учёные сняли движение молекул на высокоскоростную камеру — видео

Японским учёным удалось снять движение молекул с частотой 1600 кадров в секунду, что оказалось в сто раз выше предыдущего рекорда. Добиться этого удалось путём совмещения мощного электронного микроскопа с высокочувствительной камерой. Результаты исследования опубликованы в издании Bulletin of the Chemical Society of Japan.