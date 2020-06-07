Японские учёные сняли движение молекул на высокоскоростную камеру — видео

Японским учёным удалось снять движение молекул с частотой 1600 кадров в секунду, что оказалось в сто раз выше предыдущего рекорда. Добиться этого удалось путём совмещения мощного электронного микроскопа с высокочувствительной камерой. Результаты исследования опубликованы в издании Bulletin of the Chemical Society of Japan.

— Мы были приятно удивлены, что эта шумоподавляющая обработка изображений выявила ранее ненаблюдаемое движение молекул фуллерена. Тем не менее у нас всё ещё есть серьёзная проблема в том, что обработка изображения происходит уже после захвата видео. Это означает, что визуальная обратная связь пока проходит не в режиме реального времени, — рассказал один из авторов исследования, Эйичи Накамура.