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Японские учёные сняли движение молекул на высокоскоростную камеру — видео

В реальном времени новая технология пока не работает.

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Японским учёным удалось снять движение молекул с частотой 1600 кадров в секунду, что оказалось в сто раз выше предыдущего рекорда. Добиться этого удалось путём совмещения мощного электронного микроскопа с высокочувствительной камерой. Результаты исследования опубликованы в издании Bulletin of the Chemical Society of Japan.

Учёные сняли углеродные нанотрубки из молекул фуллерена, однако столкнулись с проблемой визуальных шумов. Тогда, прибегнув к технологиям шумоподавления, смогли добиться результата и выявить движение молекул.

Мы были приятно удивлены, что эта шумоподавляющая обработка изображений выявила ранее ненаблюдаемое движение молекул фуллерена. Тем не менее у нас всё ещё есть серьёзная проблема в том, что обработка изображения происходит уже после захвата видео. Это означает, что визуальная обратная связь пока проходит не в режиме реального времени, — рассказал один из авторов исследования, Эйичи Накамура.

Благодаря новой разработке учёные смогут подробнее изучить поведение молекул и атомов.

Ранее Лайф рассказывал, что астрофизики из Финляндии доказали наличие аномальной материи внутри нейтронных звёзд. Исследователи не исключают, что "странное вещество" может быть таинственной тёмной материей.

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