"Эта игра перестала интересовать меня". Макгрегор объяснил причину своего ухода из MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор сообщил, что завершает карьеру из-за долгого ожидания следующего боя.
— Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение, — приводит его слова телеканал ESPN.
Согласно решению UFC, Макгрегор мог бы провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейджи. Ирландский боец не доволен тем, что этот бой переносится на сентябрь. Он отметил, что все его предложения по этой ситуации отвергаются.
— Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение, — добавил спортсмен.
Напомним, это заявление о завершении спортивной карьеры для бойца уже третье. На счету Конора 26 поединков в MMA, в которых он одержал 22 победы и четырежды проиграл. Последний бой он провёл в январе текущего года, когда нокаутировал Дональда Серроне. Его наивысшим достижением были два завоёванных чемпионских пояса в лёгком и полулёгком весе.