"Эта игра перестала интересовать меня". Макгрегор объяснил причину своего ухода из MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор сообщил, что завершает карьеру из-за долгого ожидания следующего боя.

— Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение, — приводит его слова телеканал ESPN.

Согласно решению UFC, Макгрегор мог бы провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейджи. Ирландский боец не доволен тем, что этот бой переносится на сентябрь. Он отметил, что все его предложения по этой ситуации отвергаются.

— Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение, — добавил спортсмен.