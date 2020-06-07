В Иркутской области горящую нефтяную скважину потушили выстрелом из пушки

Сильный пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области удалось потушить благодаря точному выстрелу артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО) из 100-мм противотанкового орудия "Рапира". Военным удалось устранить фонтанную арматуру на нефтепроводе, которая мешала дальнейшей борьбе с огнём.

— Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими Центрального военного округа с ювелирной точностью, срезана фонтанная арматура горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях. Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара, — сообщили представители военного ведомства.

Как отметили представители ЦВО, решение о помощи в тушении пожара принял лично министр обороны России Сергей Шойгу после обращения врио главы региона Игоря Кобзева.