МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с порывистым ветром

ГУ МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозу, в ближайшие несколько часов в городе ожидается гроза с порывистым ветром.

— До 21:00 07 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12–17 м/с, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и переждать непогоду в капитальных строениях. В МЧС порекомендовали припарковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Аналогичное предупреждение выпустило ГУ МЧС России по Московской области.