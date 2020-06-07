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МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с порывистым ветром

Горожан призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и переждать непогоду в зданиях.

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Фото © Pixabay

ГУ МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозу, в ближайшие несколько часов в городе ожидается гроза с порывистым ветром.

До 21:00 07 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12–17 м/с, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и переждать непогоду в капитальных строениях. В МЧС порекомендовали припарковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Аналогичное предупреждение выпустило ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее известная телеведущая Эвелина Блёданс показала видео потопа на балконе её частного дома. Причиной произошедшего она назвала сильный ливень.

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