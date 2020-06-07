В Белгородской области призвали привлечь Навального к уголовной ответственности за оскорбление ветерана

Белгородский "Союз ветеранов" опубликовал видеообращение с критикой в адрес Алексея Навального, который в одном из своих роликов позволил себе ряд оскорбительных слов о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артёменко. Бывшие участники военных конфликтов оказались возмущены поведением блогера и призвали власти наказать Навального в соответствии с законом.
— Недавно Навальный обозвал ветерана предателем и холуём. Я не знаю, как назвать этого человека, и человек ли это вообще. Я ведь не знаю его имени, отчества и знать не хочу. Ветераны белгородского регионального отделения "Российский союз ветеранов" осуждают эту выходку Навального. Это никуда не годится. Честно говоря, это не первый раз — вот это пятое колесо, которое мешает обществу. Мы осуждаем это и призываем власти всё-таки в конце концов сделать с ним что-нибудь, — заступился за оскорблённого фронтовика председатель белгородского отделения "Союза ветеранов" Аркадий Бармин.
Как подчеркнул в конце своего обращения руководитель белгородского "Союза ветеранов", он надеется, что действия Навального будут осуждены, а сам он будет привлечён к уголовной ответственности.
Напомним, блогер в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он просит Прокуратуру Москвы, главу СКР Александра Бастрыкина проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов Великой Отечественной войны записали Навальному видеоответ на оскорбления.