В Белгородской области призвали привлечь Навального к уголовной ответственности за оскорбление ветерана

Белгородский "Союз ветеранов" опубликовал видеообращение с критикой в адрес Алексея Навального, который в одном из своих роликов позволил себе ряд оскорбительных слов о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артёменко. Бывшие участники военных конфликтов оказались возмущены поведением блогера и призвали власти наказать Навального в соответствии с законом.

— Недавно Навальный обозвал ветерана предателем и холуём. Я не знаю, как назвать этого человека, и человек ли это вообще. Я ведь не знаю его имени, отчества и знать не хочу. Ветераны белгородского регионального отделения "Российский союз ветеранов" осуждают эту выходку Навального. Это никуда не годится. Честно говоря, это не первый раз — вот это пятое колесо, которое мешает обществу. Мы осуждаем это и призываем власти всё-таки в конце концов сделать с ним что-нибудь, — заступился за оскорблённого фронтовика председатель белгородского отделения "Союза ветеранов" Аркадий Бармин.

Как подчеркнул в конце своего обращения руководитель белгородского "Союза ветеранов", он надеется, что действия Навального будут осуждены, а сам он будет привлечён к уголовной ответственности.