В Новой Зеландии не осталось ни одного заражённого коронавирусом

В Новой Зеландии выздоровели все пациенты с коронавирусной инфекцией, активных случаев больше нет, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.
Первый пациент с CoViD-19 был зарегистрирован в стране 28 февраля. В течение последних 17 дней не было ни одного нового заражения. 8 июня Оклендское региональное управление здравоохранения уведомило министерство о том, что последний оставшийся больной не имеет симптомов в течение 48 часов. Пациент был выпущен из карантина.
Накануне в лабораториях страны провели 800 тестов, их общее число достигло 294 848. Число случаев заражения составило 1154, умерло 22 пациента.
После стабилизации эпидемиологической ситуации власти Новой Зеландии отменили большую часть введённых ранее мер. Восстановлена работа транспорта и образовательных учреждений, открылись магазины, разрешены поездки по стране. С некоторыми ограничениями работают кафе и рестораны и проводятся массовые мероприятия. Ожидается, что 10 июня власти объявят уровень эпидемиологической опасности минимальным.
Напомним, 29 марта в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от коронавируса.