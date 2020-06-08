В Новой Зеландии не осталось ни одного заражённого коронавирусом

В Новой Зеландии выздоровели все пациенты с коронавирусной инфекцией, активных случаев больше нет, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Первый пациент с CoViD-19 был зарегистрирован в стране 28 февраля. В течение последних 17 дней не было ни одного нового заражения. 8 июня Оклендское региональное управление здравоохранения уведомило министерство о том, что последний оставшийся больной не имеет симптомов в течение 48 часов. Пациент был выпущен из карантина.