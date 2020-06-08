На Украине рассказали о способах ударить по России в Арктике и Сибири

Американские бомбардировщики B-52H Stratofortress способны нанести удар по России, не заходя в зону поражения российских зенитных комплексов. Об этом заявляет украинское консалтинговое агентство Defense Express.

Отмечается, что дальность пуска крылатых ракет самолёта составляет от 980 до 1200 километров, что позволит ударить по стратегическим объектам РФ в Арктике и части Сибири.

В агентстве добавили, что подобная техника позволит обойти зенитные комплексы С-400 "Триумф", дальность обнаружения у которых составляет 600 километров. В публикации также говорится, что удар может быть нанесён по военным базам и инфраструктуре Северного морского пути.