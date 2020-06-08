В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

По словам авторов инициативы, нововведение позволит увеличить оплату труда граждан в условиях пандемии.

Депутаты Госдумы разработали и направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей для работающих по срочным договорам и неполный день. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст документа.

В случае принятия он начнёт действовать с 1 января 2021 года.

Сейчас, по данным авторов инициативы, в стране часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле, что является крайне низким значением. Установленный минимальный размер оплаты будет подлежать индексации один раз в год — исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущие 12 месяцев.

Принятие законопроекта, по словам депутатов, позволит увеличить оплату гражданам в условиях пандемии.