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Регион
Опубликовано 8 июня 2020, 07:16
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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По словам авторов инициативы, нововведение позволит увеличить оплату труда граждан в условиях пандемии.

Депутаты Госдумы разработали и направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей для работающих по срочным договорам и неполный день. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст документа.

В случае принятия он начнёт действовать с 1 января 2021 года.

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Сейчас, по данным авторов инициативы, в стране часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле, что является крайне низким значением. Установленный минимальный размер оплаты будет подлежать индексации один раз в год — исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущие 12 месяцев.

Принятие законопроекта, по словам депутатов, позволит увеличить оплату гражданам в условиях пандемии.

Ранее Лайф называл профессии, в которых ожидается рост зарплат после пандемии.

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Артур Лапсаков
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