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В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом

У большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников. Об этом сообщил врио заместителя председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский.

У большинства из них заболевание протекает бессимптомно. Сейчас под них готовятся места в госпитале, который будет развёрнут на базе санатория "Жемчужина Камчатки", — цитирует Василевского РИА "Новости".

На Камчатке сложилась сложная ситуация с распространением коронавируса. Каждый день в регионе фиксируется рост числа заражённых. Меры, введённые из-за угрозы инфекции, продлили в регионе до 11 июня.

Всего на Камчатке выявлено 1168 случаев заболевания, среди заразившихся 119 детей до 17 лет. Скончалось 23 человека, выздоровело 393 пациента.

Ранее сообщалось, что для помощи в борьбе с CoViD-19 на Камчатку прибыли московские врачи.

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